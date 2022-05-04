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Канада закупить для себе системи протиповітряної оборони на майже $1 млрд

Війна в Україні виявила прогалину в можливостях збройних сил країни.

Канада закупить для себе системи протиповітряної оборони на майже $1 млрд
Фото: Travelcalendar

Канадські військові розпочали процес закупівлі сучасних систем протиповітряної оборони, що вартуватиме до 1 мільярда канадських доларів.

Про це пише ottawacitizen.com.

ППО буде здатна збивати ворожі літаки, ракети та безпілотники.

“Військові аналітики та генерали у відставці вказали на російське вторгнення в Україну як свідчення необхідності такого обладнання”, – йдеться у повідомленні.

Канадським військовим доведеться вирішити, чи хочуть вони встановити систему ППО на легких броньованих машинах або на чомусь меншому, наприклад, на вантажівках.

“Війна виявила прогалину у можливостях збройних сил Канади, оскільки в останнє десятиліття вони не мали системи протиповітряної оборони”, – додає видання.

Як повідомив представник міністерства національної оборони Ден Ле Бутільє, закуповуватимуть переважно готові комерційні технології.

“Цільовими загрозами є ракети, артилерійські та мінометні боєприпаси, ракети та бомби класу “повітря-земля”, а також дистанційно-пілотовані авіаційні системи”, – зазначив він.

Контракт буде укладено у 2026 році, а перші системи встановлять через рік.

Нагадаємо, після зустрічі міністрів оборони 40 країн на базі МВС США у Німеччині Рамштайн було домовлено, що Канада відправить Україні 155 мм гаубиці. Також канадці поставлять тисячі одиниць протитанкового гранатомета Carl Gustav, ручні гранати та ракетні установки.

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