У Запорізькій ОВА пояснили нічні вибухи в обласному центрі

Близько 23:40 3 травня запоріжці чули звуки, схожі на вибухи.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації пояснили звуки вибухів близько опівночі 3 травня.

“Близько 23:40 3 травня запоріжці чули звуки, схожі на вибухи”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, спрацювали системи української протиповітряної оборони.

“Безпеці мешканців міста нічого наразі не загрожує”, – додали в ЗОВА.

Нагадаємо, за добу ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Одеської та Донецької областей і вперше обстріляв Закарпаття.