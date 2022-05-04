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У Запорізькій ОВА пояснили нічні вибухи в обласному центрі

Близько 23:40 3 травня запоріжці чули звуки, схожі на вибухи.

У Запорізькій ОВА пояснили нічні вибухи в обласному центрі
Обстріли Запоріжжя, ілюстративне фото

У Запорізькій обласній військовій адміністрації пояснили звуки вибухів близько опівночі 3 травня.

“Близько 23:40 3 травня запоріжці чули звуки, схожі на вибухи”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, спрацювали системи української протиповітряної оборони.

“Безпеці мешканців міста нічого наразі не загрожує”, – додали в ЗОВА.

Нагадаємо, за добу ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Одеської та Донецької областей і вперше обстріляв Закарпаття.

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