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Евакуація з Маріуполя сьогодні має проводитися з чотирьох локацій, – Верещук

Біля "Порт-Сіті" вона запланована на 8-му ранку. 

Евакуація з Маріуполя сьогодні має проводитися з чотирьох локацій, – Верещук
Фото: Запорізька ОВА

Якщо дозволить безпекова ситуація, евакуація з Маріуполя сьогодні має продовжитися.

Про це в телеграмі написала віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Маріупольська гуманітарна операція триває”, – зазначила вона.

Запланована евакуація до Запоріжжя з таких точок:

  • Маріуполь (біля торгового центру "Порт Сіті") – 08:00, 
  • Луначарське кільце (біля Бердянська) – 10:00, 
  • Токмак – 15:00,
  • Василівка – 16:00.

Нагадаємо, вчора 156 цивільних осіб з Маріуполя прибули до Запоріжжя. Ці люди були вивезені з Азовсталі та іншої території міста 1 травня, окупанти затримували автобус перевірками. 3 травня майже дві тисячі маріупольців чекали на евакуацію біля Бердянська. З 14 евакуаційних автобусів із жителями Маріуполя дісталися підконтрольної українському уряду території лише три.

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