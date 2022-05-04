Евакуація з Маріуполя сьогодні має проводитися з чотирьох локацій, – Верещук

Якщо дозволить безпекова ситуація, евакуація з Маріуполя сьогодні має продовжитися.

Про це в телеграмі написала віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Маріупольська гуманітарна операція триває”, – зазначила вона.

Запланована евакуація до Запоріжжя з таких точок:

Маріуполь (біля торгового центру "Порт Сіті") – 08:00,

Луначарське кільце (біля Бердянська) – 10:00,

Токмак – 15:00,

Василівка – 16:00.

Нагадаємо, вчора 156 цивільних осіб з Маріуполя прибули до Запоріжжя. Ці люди були вивезені з Азовсталі та іншої території міста 1 травня, окупанти затримували автобус перевірками. 3 травня майже дві тисячі маріупольців чекали на евакуацію біля Бердянська. З 14 евакуаційних автобусів із жителями Маріуполя дісталися підконтрольної українському уряду території лише три.