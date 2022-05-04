Над Львівщиною сили ППО збили дві ворожих ракети з шести

Сили української протиповітряної оборони збили дві російські ракети над Львівської областю. Всього окупанти запустили шість.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Офіційно: те, що можу розповісти станом на цю годину. За попередньою інформацією, з шести ворожих ракет наші сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті". Припускають, що ракети летіли з Каспійського регіону", - написав він у фейсбуці.

Козицький також зазначив, що трьом електричним підстанціям у Львові завдали суттєвих пошкоджень. Є затримка у русі потягів.

Двоє людей звернулися у медзаклади області з осколковими пораненнями. З їхніх слів, вони перебували неподалік від місць вибухів. Стан постраждалих - середньої важкості.

"Дякую воїнам Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, які роблять надможливе, щоб вберегти нас від загроз з повітря. Дякую також працівникам Головне управління ДСНС України у Львівській області, Львівобленерго та Укрзалізниця, які оперативно ліквідовують наслідки ударів і працюють над відновленням електропостачання у житлових районах міста",- додав голова ОВА.

Нагадаємо, ввечері 3 травня Росія завдала ракетних ударів по Львову. Внаслідок цього було пошкоджено три електричні підстанції.