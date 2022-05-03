У частині міста - перебої з електропостачанням.

Фото: Інсайдер

У Львові ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Він закликав містян залишатися в укриттях.

Також Садовий повідомив, що в частині міста - перебої з електропостачанням.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в місті внаслідок ракетних ударів пошкоджені три електричні підстанції.

Фото: телеграм-канал Місто Лева

Фото: Інформатор

Нагадаємо, 18 квітня внаслідок удару Росії по Львову загинули сім людей, одинадцять зазнали поранень