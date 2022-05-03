У Львові ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Він закликав містян залишатися в укриттях.
Також Садовий повідомив, що в частині міста - перебої з електропостачанням.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в місті внаслідок ракетних ударів пошкоджені три електричні підстанції.
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Нагадаємо, 18 квітня внаслідок удару Росії по Львову загинули сім людей, одинадцять зазнали поранень