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"Відчуваю, що балалайками в нас кидатимуться скоро": Кім показав, що прилітає в область від окупантів

В області падають залишки іржавої радянської зброї.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поіронізував із залишків іржавих частин ракет радянського виробництва, якими окупанти обстрілювали регіон, чи ж літального апарата тих часів.

Відповідні фото робіт із розмінування Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області він опублікував на своєму телеграм-каналі. 

"Вгадайте, що це? Це деталь від стародавнього ЗРК (зенітно-ракетний комплекс. - LB.ua) "Круг". Від ракети 3М8 у ньому. Це, мабуть, стартовий твердопаливний ракетний двигун 3Ц5. Я не фахівець, але відчуваю, що балалайками в нас кидатимуться скоро", - написав він.

Миколаївська область, Кім, ракети
Фото: ГУ МНС Миколаївської області
Миколаївська область, Кім, ракети

Миколаївська область, Кім, ракети
Фото: ГУ МНС Миколаївської області
Миколаївська область, Кім, ракети

А згодом додав варіант: "Хоча на це теж схоже: Ту-143 "Рейс". Від балалайок узагалі недалеко".

Миколаївська область, Кім, ракети
Фото: ГУ МНС Миколаївської області
Миколаївська область, Кім, ракети

Радянський зенітно-ракетний комплекс "Круг" був прийнятий на озброєння 1965 року.

Ту-143 "Рейс" - радянський розвідувальний безпілотний літальний апарат, який випускався в 1973-1989 рр.

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