Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поіронізував із залишків іржавих частин ракет радянського виробництва, якими окупанти обстрілювали регіон, чи ж літального апарата тих часів.

Відповідні фото робіт із розмінування Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області він опублікував на своєму телеграм-каналі.

"Вгадайте, що це? Це деталь від стародавнього ЗРК (зенітно-ракетний комплекс. - LB.ua) "Круг". Від ракети 3М8 у ньому. Це, мабуть, стартовий твердопаливний ракетний двигун 3Ц5. Я не фахівець, але відчуваю, що балалайками в нас кидатимуться скоро", - написав він.

Фото: ГУ МНС Миколаївської області Миколаївська область, Кім, ракети

Фото: ГУ МНС Миколаївської області Миколаївська область, Кім, ракети

А згодом додав варіант: "Хоча на це теж схоже: Ту-143 "Рейс". Від балалайок узагалі недалеко".

Фото: ГУ МНС Миколаївської області Миколаївська область, Кім, ракети

Радянський зенітно-ракетний комплекс "Круг" був прийнятий на озброєння 1965 року.

Ту-143 "Рейс" - радянський розвідувальний безпілотний літальний апарат, який випускався в 1973-1989 рр.