Окупанти взяли в полон главу Чорнобаївської ТГ Ігоря Дудара

Російські військові взяли в полон голову Чорнобаївської ТГ (Херсонська область) Ігоря Дударя та його заступника. Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, про це стало відомо 2 травня.

Раніше Збройні сили України знищили в Чорнобаївці склад боєприпасів. Водночас російські військаа знищують тисячолітні скіфські кургани в Херсонській області, обладнуючи на їхньому місці вогневі позиції.