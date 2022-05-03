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Окупанти взяли в полон главу Чорнобаївської ТГ Ігоря Дудара

Викрали й заступника сільського голови. 

Окупанти взяли в полон главу Чорнобаївської ТГ Ігоря Дудара
Фото: www.chesno.org

Російські військові взяли в полон голову Чорнобаївської ТГ (Херсонська область) Ігоря Дударя та його заступника. Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, про це стало відомо 2 травня. 

Раніше Збройні сили України знищили в Чорнобаївці склад боєприпасів. Водночас російські військаа знищують тисячолітні скіфські кургани в Херсонській області, обладнуючи на їхньому місці вогневі позиції.

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