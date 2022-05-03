Окупанти розпочали штурм “Азовсталі” у Маріуполі

Окупанти розпочали штурм заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

Про це у коментарі Українській правді повідомив заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар (“Калина”).

“Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм Азовсталі”, – сказав він.

За словами Паламара, окупанти просто зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом російська авіація бомбила комбінат.

“Ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна”, – зазначили військові.

Нагадаємо, після часткової евакуації цивільних з території "Азовсталі" російські окупанти 2 травня обстрілювали територію заводу "Азовсталь", де переховуються цивільні та українські захисники.

30 квітня окупанти дозволили вивезти з маріупольського заводу "Азовсталь", в укриттях якого перебували сотні мирних і поранені військові, перших 20 людей. 1 травня українська влада повідомила, що з заводу вдалось евакуювати понад 100 українців.

Як повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, з 14 евакуаційних автобусів із жителями Маріуполя дісталися підконтрольної українському уряду території лише три. Доля людей, які перебувають у решті 11 – невідома.

За словами Бойченка, загалом у Маріуполі залишається понад 100 тисяч жителів, які також чекають на евакуацію. Він додав, що більш ніж 200 цивільних переховуються на заводі “Азовсталь”.