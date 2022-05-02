“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Битва за Курили
Битва за Курили
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни продовжують обстріли «Азовсталі», де переховуються цивільні

Бійцям полку «Азов» вдалося сьогодні знищити 5 ворожих окупантів.

​Росіяни продовжують обстріли «Азовсталі», де переховуються цивільні
Фото: Полк "Азов"

Російські окупанти продовжили обстріли території «Азосталі» в Маріуполі після часткової евакуації цивільних. 

Про це повідомляє полк «Азов».

«Після часткової евакуації цивільних з території «Азовсталі» в м. Маріуполь противник продовжує обстрілювати територію заводу, в тому числі споруди, де ховаються від небезпеки цивільні особи, здійснювати авіаудари, вести вогонь, використовуючи корабельну артилерію, танки», – зазначається в повідомленні.

«Азовці» також повідомили, що відбили чергову спробу штурму заводу, знищивши п'ятьох російських окупантів.

Нагадаємо, позавчора окупанти дозволили вивезти з маріупольського заводу «Азовсталь», в укриттях якого перебували сотні мирних і поранені військові, перших 20 людей. Учора українська влада повідомила, що з заводу вдалось евакуювати понад 100 українців.

Міська рада міста обіцяє, що евакуація людей із Маріуполя продовжиться завтра.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також