​Росіяни продовжують обстріли «Азовсталі», де переховуються цивільні

Російські окупанти продовжили обстріли території «Азосталі» в Маріуполі після часткової евакуації цивільних.

Про це повідомляє полк «Азов».

«Після часткової евакуації цивільних з території «Азовсталі» в м. Маріуполь противник продовжує обстрілювати територію заводу, в тому числі споруди, де ховаються від небезпеки цивільні особи, здійснювати авіаудари, вести вогонь, використовуючи корабельну артилерію, танки», – зазначається в повідомленні.

«Азовці» також повідомили, що відбили чергову спробу штурму заводу, знищивши п'ятьох російських окупантів.

Нагадаємо, позавчора окупанти дозволили вивезти з маріупольського заводу «Азовсталь», в укриттях якого перебували сотні мирних і поранені військові, перших 20 людей. Учора українська влада повідомила, що з заводу вдалось евакуювати понад 100 українців.

Міська рада міста обіцяє, що евакуація людей із Маріуполя продовжиться завтра.