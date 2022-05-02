Призначений окупантами «мер» Бердянська раніше був засуджений за педофілію, - Подоляк

Заступник "мера" має краще резюме - він був двірником.

Призначений окупаційними військами "мер" Бердянська раніше був засуджений за педофілію. Про це пише у Twitter радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Він також повідомив, що «заступником мера» призначили двірника. "Керівником" РАЦСу – прибиральницю. Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є «русский мир», - пише Подоляк.

Самопроголошений або ж призначений росіянами "мер" Бердянська - це місцевий маловідомий підприємець Олександр Сауленко, який був зареєстрований у межах Бердянського району від політичної партії "Союз Лівих Сил", а також балотувався до сільради Новопетрівки від партії “За Майбутнє”.

Його "правління" почалося з того, що він виклав відеозапис, на якому повідомив усім, що тепер він - "мер" Бердянська. Чоловік пообіцяв налагодити мирне життя з російським народом.

Як раніше повідомляла Запорізька обласна військова адміністрація, заступником "мера" Бердянська росіяни призначили Микиту Самойленка, який дійсно раніше працював двірником і перейшов на бік ворога.