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Ще одне масове поховання знайшли на Київщині, - Очеретяний

"Останнє поховання знайдено на позиціях росіян. Це мирні громадяни, які мають ознаки катування".

Ще одне масове поховання знайшли на Київщині, - Очеретяний
Фото: Media Center Ukraine

У Київській області знайшли ще одне масове поховання.

Про це на брифінгу в Media Center Ukraine повідомив заступник начальника поліції Київської області Максим Очеретяний.

"Останнє поховання знайдено на позиціях росіян. Це мирні громадяни, які мають ознаки катування – зв'язані руки, ноги, прострілені ноги. Вбили їх пострілом у голову", - розповів Очеретяний.

За його словами, наразі вдалося з'ясувати, що в області було вбито 1202 українців, їхні особи вже встановлено. Не упізнаними залишається близько 280 громадян.

"Звірства окупантів вражають. Наразі знайдено 8 масових поховань на території області. В них були тіла близько 148 людей. Найбільше "братських могил" у Бучанському районі. Судмедексперти працюють над тим, щоб встановити обставини загибелі", - зазначив заступник начальника поліції Київщини.

Він додав, що правоохоронці вже задокументували вже понад три тисячі кримінальних проваджень військових злочинів російських окупантів.

Нагадаємо, 29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких катували російські військові, а потім жорстоко вбили.

За словами начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова, 200 осіб вважаються зниклими безвісти.

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