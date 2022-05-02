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Чеське Брно передасть Харкову трамваї та тролейбуси

Йдеться про 2 трамваї Tatra T3 та 6 тролейбусів Škoda 14Tr.

Чеське Брно передасть Харкову трамваї та тролейбуси
Фото: facebook.com/alltransua

Чеське місто Брно передасть своєму місту-побратиму Харкову 2 трамваї Tatra T3 та 6 тролейбусів Škoda 14Tr. Про це повідомляє All Trans.

"Ця техніка не є новою, але в непоганому технічному стані та знайомою для харківських транспортників, і допоможе з відновленням роботи системи громадського транспорту після нищення міста Росією", – йдеться у повідомленні.

Про схожі плани допомоги українським містам попередньо уже заявляли чеські Прага і Острава та польська Варшава.

Нагадаємо, російські обстріли продовжують руйнувати інфраструктуру Харкова: страждають житлові квартали, лікарні та промисловій зоні. 

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