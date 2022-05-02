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Росармія набирає "добровольців" - по 200 з кожного федерального округу щотижня, крім Москви, - українська розвідка

При підписанні контрактів надають перевагу тим особам, котрі раніше проходили військову службу.

Росармія набирає "добровольців" - по 200 з кожного федерального округу щотижня, крім Москви, - українська розвідка
Фото: ГУР Міноборони України

У Росії триває кампанія набору "добровольців" на військову службу за контрактом. При цьому перед кожним федеральним округом, крім Москви, поставили план - по 200 осіб в армію щотижня.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Військове керівництво рф встановило чіткі "норми набору": для далекосхідного та сибірського федерального це 200 "добровольців" щотижня. При цьому в москві набір взагалі не проводиться. Для мотивування до проходження служби з "добровольцями" проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про "колективний Захід" та "неіснуючу Україну". Також обіцяється підвищене матеріальне забезпечення та пільги", - розповіли в ГУР.

Такі обсяги "добровольців", за задумом російського командування, мають допомогти відновити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях на території України. 

"Також планується формування кількох нових підрозділів. При підписанні контрактів надається перевага тим, хто раніше проходив військову службу", - додали в українській розвідці.

За даними ГУР, Росія вже використала не менш ніж 95% підготовлених батальйонно-тактичних груп, "і цього все одно виявилось недостатньо для досягнення "успіху" у війні з Україною".

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили, що РФ задіяла майже 65% своєї наземної бойової сили.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв висловив припущення, що без загальної мобілізації Росія не зможе сформувати навіть 80 батальйонно-тактичних груп, хіба що 60-70.

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