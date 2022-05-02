Танки Т-72М1, які українські захисники отримали від Польщі, вже задіяні.
Про це йдеться в телеграм-каналі 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
“Польські панцерники вже боронять Україну. Танки Т-72М1, котрі українським захисникам надала Польща, вже зачищають території України від окупантів”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Польща надала Україні понад 200 одиниць танків Т-72, яких достатньо для формування двох бригад.
Крім танків, в Україну відправили кілька десятків бойових машин піхоти.