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Танки Т-72М1, які ЗСУ отримали від Польщі, вже захищають українців

“Польські панцерники вже боронять Україну".

Танки Т-72М1, які українські захисники отримали від Польщі, вже задіяні.

Про це йдеться в телеграм-каналі 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

“Польські панцерники вже боронять Україну. Танки Т-72М1, котрі українським захисникам надала Польща, вже зачищають території України від окупантів”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Польща надала Україні понад 200 одиниць танків Т-72, яких достатньо для формування двох бригад.

Крім танків, в Україну відправили кілька десятків бойових машин піхоти.

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