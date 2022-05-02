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У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)

Сьогодні ввечері або завтра вранці люди мають доїхати до Запоріжжя. 

У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
Евакуація з Маріуполя
Фото: EPA/UPG

У Маріуполі вранці триває евакуація цивільних. Можна долучатися на своїх авто, повідомив радник мера Петро Андрющенко "Радіо Свобода".

"Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли в дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра вранці потраплять до Запоріжжя", – розповів він. 

Андрющенко додав, що вночі ворог знову обстрілював завод "Азовсталь", але вранці вогонь припинився. 

Оновлено. Маріупольська міська рада повідомила, що евакуація, яка мала розпочатися сьогодні о 7:00, триває. 

"Автобуси ще не доїхали до місця збору людей, але просимо маріупольців залишатися біля ТРЦ «Порт Сіті»", – повідомили в міській раді о 12:33. 

Там наголосили, що, попри складнощі, евакуація мирного населення із Маріуполя до Запоріжжя має відбутися.

Нагадаємо, позавчора окупанти дозволили вивезти з маріупольського заводу "Азовсталь", в укриттях якого перебували сотні мирних і поранені військові, перших 20 людей. Учора українська влада повідомила, що з заводу вдалось евакуювати понад 100 українців.

Сьогодні о 7-й ранку, за планом, мав розпочатися наступний етап евакуації з Маріуполя з посадкою біля Порт-Сіті. 

На Азовсталі, за попередніми оцінками, до початку евакуації перебували сотні людей. Точна кількість невідома, бо люди сидять в укриттях, які постійно обстрілюються російськими військовими. Також там перебувають українські захисники, зокрема поранені.

У Маріуполі загалом лишалося близько 100 000 мешканців. 

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