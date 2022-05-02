Після обстрілів АЕС України не можна очікувати від РФ, що вона не буде використовувати ядерну зброю, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не можна вважати ризик застосування Росією ядерної зброї 100% гарантованим. Водночас не можна бути і цілком впевненим, що вона цього не зробить.

Росіяни вже ледь не спричинили ядерну трагедію, обстрілюючи українські АЕС, повідомив Зеленський у інтервʼю австралійській програмі 60 minutes.

"Вони спочатку захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Після цього вони без будь-яких технічних умов хотіли вибити всіх наших технічних працівників, навіть не розуміючи, що з цим робити. Після цього вони захопили Запорізьку атомну електростанцію. Найбільшу у Європі. І коли вони її захоплювали, вони з танків і іншої броньованої техніки конкретно стріляли по ядерних реакторах. Вони стріляли по атомній електростанції. Так, вона захищена. Стріляли з танків – ці чеченці і інші бойовики, армія. Заблокували і стріляли. Вона у шість разів більша, ніж Чорнобиль. Тобто це шість Чорнобилів", – сказав президент.

Він підкреслив, що ці дані були підтверджені МАГАТЕ – агентство засвідчило, що небезпека була для всієї Європи.

"Це смерть. Смерть могла би прийти просто в усю Європу. В усю абсолютно. І цим людям все одно", – додав президент.

Зеленський зауважив, що, виходячи з усіх цих фактів, не можна очікувати від керівництва РФ, що вона не буде використовувати ядерну зброю.

"Або (що. – ред.) будуть. Може бути так, як було у нас з атомною генерацією. І тому я не можу сказати 100%, що ні, вони не будуть використовувати, або будуть. Іноді мені здається, вони щось використовують, навіть не розуміючи результат. Або розуміють результат, але їм все одно", – пояснив президент.

Нагадаємо, у квітні РФ випустила три ракети, які могли поцілити в ядерний реактор Південноукраїнської АЕС. Ракети летіли з Білорусі в бік Миколаєва. Через тиждень після цього запуску ще дві російські крилаті ракети пролетіли над Запорізькою АЕС.