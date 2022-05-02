У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
У Курській області Росії обвалився залізничний міст
У Курській області Росії обвалився залізничний міст
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
ГоловнаСуспільствоВійна

Після обстрілів АЕС України не можна очікувати від РФ, що вона не буде використовувати ядерну зброю, – Зеленський

Окупанти з танків стріляли по ядерних реакторах.

Після обстрілів АЕС України не можна очікувати від РФ, що вона не буде використовувати ядерну зброю, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не можна вважати ризик застосування Росією ядерної зброї 100% гарантованим. Водночас не можна бути і цілком впевненим, що вона цього не зробить.

Росіяни вже ледь не спричинили ядерну трагедію, обстрілюючи українські АЕС, повідомив Зеленський у інтервʼю австралійській програмі 60 minutes.

"Вони спочатку захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Після цього вони без будь-яких технічних умов хотіли вибити всіх наших технічних працівників, навіть не розуміючи, що з цим робити. Після цього вони захопили Запорізьку атомну електростанцію. Найбільшу у Європі. І коли вони її захоплювали, вони з танків і іншої броньованої техніки конкретно стріляли по ядерних реакторах. Вони стріляли по атомній електростанції. Так, вона захищена. Стріляли з танків – ці чеченці і інші бойовики, армія. Заблокували і стріляли. Вона у шість разів більша, ніж Чорнобиль. Тобто це шість Чорнобилів", – сказав президент.

Він підкреслив, що ці дані були підтверджені МАГАТЕ – агентство засвідчило, що небезпека була для всієї Європи.

"Це смерть. Смерть могла би прийти просто в усю Європу. В усю абсолютно. І цим людям все одно", – додав президент.

Зеленський зауважив, що, виходячи з усіх цих фактів, не можна очікувати від керівництва РФ, що вона не буде використовувати ядерну зброю. 

"Або (що. – ред.) будуть. Може бути так, як було у нас з атомною генерацією. І тому я не можу сказати 100%, що ні, вони не будуть використовувати, або будуть. Іноді мені здається, вони щось використовують, навіть не розуміючи результат. Або розуміють результат, але їм все одно", – пояснив президент.

Нагадаємо, у квітні РФ випустила три ракети, які могли поцілити в ядерний реактор Південноукраїнської АЕС. Ракети летіли з Білорусі в бік Миколаєва. Через тиждень після цього запуску ще дві російські крилаті ракети пролетіли над Запорізькою АЕС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також