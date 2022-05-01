Росія може атакувати Молдову 9 травня, - The Times

Існує ймовірність, що Росія висадить повітряний десант з окупованого Криму в Придністровʼї.

Росія може атакувати Молдову 9 травня. Про це повідомляє британське видання The Times, передає Суспільне.

Після розмови кореспондента The Times з представниками української розвідки, журналісти інформують, що Росія планує висадити десант з окупованого Криму на території невизнаного Придністровʼя. Водночас плануються протести та заколоти у Кишиневі.

За словами українських розвідників, є певна активність на аеродромі Тирасполя - так званої столиці незвиного Придністровʼя.

Водночас The Times повідомляє, що дані надані українськими розвідниками суперечать інформації західних розвідувальних агенцій. Зокрем, видання пише, що у Росії наразі недостатньо потужностей, аби безперешкодно оминути українську протиповітряну оборону на Одещині.

Нагадаємо, що 1 травня сайти кількох державних установ Молдови зазнали DDoS-атак з-за кордону, які здійснили російські хакери.

Також у так званому Придністровʼї надрукували газету про "криваві теракти" із закликом до Путіна допомогти. Газета датована 2 травня. У тексті "мешканці" Придністровʼя просять залучити їхні збройні сили до дій армії Росії.

У Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що силовики так званого Придністровʼя можуть вчиняти диверсії в Україні. Втім ознак підготовки придністровських збройних формувань до боїв проти України не виявляли.

У неділю, 1 травня, російського пропагандиста Артура Шайхутдінова не впустили до Молдови.