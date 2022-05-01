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Протягом доби російські військові обстріляли з артилерії одразу декілька населених пунктів у Криворізькому районі

Таким чином окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

Протягом доби російські військові обстріляли з артилерії одразу декілька населених пунктів у Криворізькому районі
Олександр Вілкул

Протягом доби, першого травня, російські військові обстріляли з артилерії одразу декілька населених пунктів у Криворізькому районі. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні орки вели артилерійський вогонь районами населених пунктів Осокорівки, Трудолюбівки, Князівки та Таврійського. Протягом тижня противник робив неодноразові спроби штурмових дій на нашому напрямку з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. Зокрема, в районах населених пунктів Іванівки та Заградівки. Усі атаки ворога були успішно відбиті нашими Збройними силами", - розповів Вілкул.

Він також додав, що у районі Великої Олександрівки у Херсонській області українські захисники знищили склад із боєприпасами та велику кількість особового складу ворога - понад 70 російських військових загинуло.

Крім того до Кривого Рогу продовжують евакуюватися мирні мешканці. Усередньому за добу до міста приїжджає тисяча біженців, з них половина – з Херсонської області. Наразі у Кривому Розі перебуває більше 50 тисяч переселенців. 

Нагадаємо, що російські окупанти в неділю обстріляли агропідприємства в Синельниківському районі Дніпропетровської області, унаслідок чого було зруйновано два зерносховища, одне з яких було з зерном.

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