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CМС про мінну небезпеку від Мінреінтеграції будуть регулярними

Кампанія покликана ознайомити українців з основними правилами поводження з вибухонебезпечними предметами.

CМС про мінну небезпеку від Мінреінтеграції будуть регулярними

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з операторами мобільного зв’язку продовжує кампанію з інформування населення про мінну небезпеку.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Інформаційна кампанія покликана розширити аудиторію і ознайомити більшу кількість населення України з основними правилами поводження з вибухонебезпечними предметами та попередити випадки травмування цивільних осіб”, – йдеться у повідомленні.

Відтепер зазначене смс-інформування буде регулярним.

Нагадування має такий зміст: “Обережно: міни! Мінреінтеграції повідомляє про необхідність дотримання правил поводження з вибухонебезпечними предметами! У разі виявлення підозрілого предмету - не чіпайте, попередьте оточуючих про небезпеку, повідомте про знахідку за номерами телефону: 101, 102 або 112. Бережіть себе!”.

Нагадаємо, у Харківській області двоє чоловіків підірвалися в автомобілі на міні окупантів.

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