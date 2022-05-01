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На сервіси онлайн-продажу квитків Укрзалізниці напали хакери

Можуть бути тимчасові збої.

На сервіси онлайн-продажу квитків Укрзалізниці напали хакери
Фото: Укрзалізниця

Хакери вдень у неділю, 1 травня, атакують сервіси онлайн-продажу квитків та лінію підтримки Укрзалізниці.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої. Просимо набратися терпіння, ми працюємо над відбиттям атак", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили в Укрзалізниці, каси на вокзалах працюють, поїзди прямують за розкладом.

Нагадаємо, що 30 квітня Укрзалізниця тимчасово призупинила продаж електронних квитків на поїзди, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.

Тим часом у Держспецзв'язку заявили, що потенціал російських хакерів досяг свого максимуму.

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