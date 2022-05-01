Потенціал російських хакерів досяг свого максимуму, - Держспецзв'язку

Україна досі відчуває тиск у кіберпросторі, однак російські хакери досягли свого максимуму.
Про це повідомило Держспецзв'язку у Телеграм.
"Україна все ще відчуває сильний тиск у кіберпросторі з боку російських хакерів. Проте, ймовірно, їхній потенціал уже досягнув свого максимуму. Вони вже продемонстрували всі доступні інструменти та технології", – йдеться у повідомленні.
Російські хакери зіштовхнулися з проблемою обмежених ресурсів через іноземні санкції. Відтак, вони не зможуть розвиватися так, як раніше.
"Наше спільне завдання – не допустити посилення російських кібертерористів. Щоб досягти цього, потрібна співпраця між державами та державними органами, підвищення обізнаності бізнесу та громадян про загрози, обмеження ресурсів і технологій, доступних терористичній державі", – прокоментував заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.
Нагадаємо, що сайти кількох державних установ Молдови зазнали DDoS-атак з-за кордону, які здійснили російські хакери.
Також Британія звинуватила Росію у використанні "фабрики тролів" для поширення дезінформації про Україну.