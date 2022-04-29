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Амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall, - Федоров

"Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики", - зауважив міністр.

Амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall, - Федоров
Фото: Telegram/FEDOROV

В амбулаторії в Бородянці та Ірпені передали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ілон Маск, окрім Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall... Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики", - підкреслив міністр.

Фото: Telegram/FEDOROV

Він додав, що це обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації.

Нагадаємо, в березні стадо відомо, що українські газорозподільні станції терміново обладнають сонячними панелями, щоб забезпечити резервне живлення.

Станом на 28 квітня в Луганській області без світла залишаються 39 населених пунктів.

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