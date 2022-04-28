Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Росіяни перекинули до Ізюма дві батальйонні тактичні групи і розгорнули біля кордону два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”
Росіяни перекинули до Ізюма дві батальйонні тактичні групи і розгорнули біля кордону два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”
ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"
ЗСУ завдали удару по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління та знищили ЗРК "Стріла-10"
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаТехнології

Хакери розіслали в українські держоргани шкідливі електронні листи з темою "Указ Президента", - CERT-UA

В разі відкриття файлів комп'ютер буде уражено шкідливою програмою Meterpreter.

Хакери розіслали в українські держоргани шкідливі електронні листи з темою "Указ Президента", - CERT-UA
Фото: gp.gov.ua

Державні органи України знову зазнали кібератаки. Цього разу хакери розіслали електронні листи з темою "Указ Президента України No 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки" та вкладенням у вигляді ISO-файлу "Указ Президента України No 151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso". 

Про це повідомили в Урядовій команді реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

"Встановлено, що згаданий ISO-файл містить документ-приманку "a.docx", LNK-файл "УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №151_2022.mp4.lnk", PowerShell-скрипт "z.ps1" та EXE-файл "b.exe". У випадку запуску LNK-файлу останній виконає PowerShell-скрипт, який у свою чергу відкриє DOCX-файл та здійснить виконання файлу "b.exe". У результаті комп'ютер буде уражено шкідливою програмою Meterpreter", - підкреслили в CERT-UA.

Фото: CERT-UA

Команда реагування відзначила, що проаналізувавши вміст шкідливих листів, є підстави вважати, що за цією атакою стоїть хакерська група TrickBot.

Нагадаємо, раніше CERT-UA виявила розповсюдження електронних листів з темою "Срочно! Деблокация Азовстали Терміново! Розблокування «Азовсталі»".

За даними Microsoft, 237 кібератак зазнала Україна від початку вторгнення РФ; їхня кількість, на думку компанії, ще зросте.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також