Valve відновила виплати українським розробникам, - Федоров

Раніше корпорація оголосила про призупинення всіх платежів розробникам з РФ, Білорусі та навіть України.

Американська корпорація, що займається розробкою відеоігор та цифровою дистрибуцією Valve відновила виплати українським розробникам.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що раніше онлайн-платформа цифрового розповсюдження комп’ютерних ігор та програм Steam, яка належить корпорації Valve, оголосила про призупинення всіх платежів розробникам із Росії, Білорусі та навіть України.

Як відомо, на початку березня Valve відключила для користувачів з Росії основні способи оплати в Steam. Росіяни не можуть здійснювати покупки ігор за допомогою карт "Мир", Visa і MasterCard.

"У відповідь на мій лист компанія повідомила про налагодження системи отримання необхідної інформації про банк-посередник від наших українських партнерів та включення її в платіжну систему", - повідомив Федоров.

Він підкреслив, що "жодна інша платформа цифрової дистрибуції не зупиняла виплати українським користувачам від початку війни. Розробники відеоігор з України залишалися без доходів, які особливо важливі зараз".

Нагадаємо, напередодні Федоров повідомив про нові санкції для росіян від криптобіржі Currency.

Найбільше товариство підприємців Латвії Торгово-промислова палата Латвії (ТППЛ), Торгово-промислова палата України, Посольство України в Латвії та Торговий дім "Україна" закликали кожного жителя та підприємця Латвії підтримати економіку України й обирати вироблені в Україні товари.