Голови сенатів Польщі та Чехії закликали ЄС і НАТО терміново надати Україні зброю, - Перебийніс

Гродзький і Вистрчіл після відвідин Бучі, Ірпеня та Бородянки переконані, що злочини російських окупантів в Україні – це геноцид, наголосив посол України в Чехії.

Маршалок сенату Польщі Томаш Гродський і голова сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл підписали звернення до спікерів парламентів ЄС, НАТО та демократичних країн з проханням терміново надати Україні зброю.

Текст звернення оприлюднив у своєму Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Голови сенатів Чехії і Польщі звернулися до парламентів усіх цивілізованих країн світу із закликом терміново надати Україні зброю. Після відвідання Бучі, Ірпеня та Бородянки спікери переконані, що злочини російських окупантів в Україні – це геноцид", зазначив Перебийніс.

Як ідеться у зверненні, очільники сенатів не мають сумніву після побаченого на Київщині, що "злочини російських загарбників є геноцидом. Відповідно до свідчень осіб, особливо в Бучі, російські солдати влаштовували жахливі сафарі і стріляли в людей, як у тварин. Невинних мирних жителів вбивали лише тому, що вони представляли націю, існування якої Путін і його пропагандисти заперечують, бажаючи підкорити і стерти незалежну та суверенну державу з карти світу".

Фото: Facebook/Yevhen Perebyinis

"Війна вступає у вирішальну фазу, і без пришвидшеного постачання важкої військової техніки ми піддаємо Україну ризику програти російській імперії, а самі будемо спостерігати за повільною агонією країни, що бореться, як Давид з Голіафом. Тому ми закликаємо всіх вас використати свої повноваження та повноваження ваших парламентів для мобілізації представників ваших урядів, щоб якомога швидше забезпечити військове постачання, до чого так наполегливо закликає Президент Зеленський", - наголошують Гродзький і Вистрчіл.

За їхніми словами, через божевілля російського диктатора ніхто не може бути впевнений, що бої на Дніпрі не перемістяться на Віслу, Рейн, Сену чи ще десь далі. Як вчить нас історія, поступки агресорам або політика умиротворення — це шлях у пекло, який зазвичай загострює конфлікт...".

"Якщо ми зробимо замало для захисту України, історія нам цього не пробачить", - наголосили автори звернення.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський наголосив - якщо наші партнери мають потрібну Україні зброю, то їхній обов'язок – допомогти захистити свободу та життя людей.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країна шукає способи передати Україні протикорабельні ракети Brimstone.