Посол України розкритикував слова Шольца про вичерпані спроможності Німеччини у постачанні зброї

Посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував заяву канцлера ФРН Олафа Шольца про вичерпані спроможності Німеччини в постачанні зброї Україні. Про це пише DW з посиланням на інтерв’ю дипломата агентству dpa.

За словами Мельника, такі слова Шольца були зустріті в Києві з "великим розчаруванням та гіркотою". Він зазначив, що готовність Німеччини виділити додаткове фінансування на озброєння можна лише вітати, однак назвав незрозумілим твердження про неспроможність постачання зброї.

Посол зазначив, що, за його даними, Німеччина могла б передати Україні щонайменше кілька сотень бойових машин піхоти “Мардер”, частину з 800 бронетранспортерів “Фукс”, які не використовуються бундесвером, і самохідні гаубиці, яких у Німеччини 120.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц після відеоконференції з главами держав і урядів міжнародних партнерів заявив, що Бундесвер вичерпав свої спроможності постачати зброю Україні, однак це може робити німецька промисловість. За його словами, уряд України спільно з німецькими промисловцями розробляють перелік того, що можна поставити. Це замовлення потім буде оплачене урядом Німеччини.

Тим часом посол Андрій Мельник зазначив, що немає узгодженості закупівель озброєнь у німецького військово-промислового комплексу. За його словами, пріоритетам України тут приділялося дуже мало уваги. "Ми закликаємо уряд Німеччини грати відкритими картами у цьому найважливішому питанні, а не ходити навколо та навколо... Кожна подальша непотрібна затримка коштуватиме більшу кількість життів", - наголосив Мельник.