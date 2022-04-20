Росія націлюватиметься на маршрути постачання зброї - CNN

У росіян нічого не вийде: поставок надто багато.

Сполучені Штати вважають, що Росія націлюватиметься на маршрути, які використовуються для постачання зброї, щоби сповільнити її постачання зброї від США та їхніх партнерів до України. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленного чиновника в Пентагоні.

За його словами, російські сили нечасто завдавали ударів по подібним цілям, колонам або залізничним перевезенням, але вони можуть спробувати зруйнувати мости, дороги і рейки, якими в Україну доставлялася зброя і припаси.

Водночас в Пентагоні заявляють, навіть якщо російським військам вдасться завдати удару по цих маршрутах, вони не зможуть повністю зупинити постачання через його масштабність.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі повідомив сенатському комітету із збройних сил, що в країну було відправлено близько 60 000 одиниць протитанкової зброї та 25 000 одиниць зенітної зброї. З того часу США виділили ще сотні мільйонів доларів на військову допомогу.