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Зв'язок із Чорнобильською АЕС відновлено - МАГАТЕ

Наприкінці квітня місія експертів МАГАТЕ планує відвідати ЧАЕС.

Зв'язок із Чорнобильською АЕС відновлено - МАГАТЕ

Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) вдалося відновили зв'язок з Чорнобильською АЕС, яка раніше була тимчасово окупована російськими військами. Про це йдеться в заяві генерального директора Організації Рафаеля Гроссі, передає CNN. За його даними, зв'язок було повноцінно відновлено ввечері 19 квітня.

"Це була явно нестійка ситуація, і це дуже хороша новина, що регулюючий орган тепер може безпосередньо зв'язуватися із заводом, коли це необхідно", - сказав Гроссі.

Він зазначив, що наприкінці квітня місія експертів МАГАТЕ планує відвідати ЧАЕС, щоб провести оцінку ядерної безпеки, охорони та радіологічного захисту, доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи віддаленного моніторингу.

Російські війська утримували Чорнобильську АЕС упродовж п’яти тижнів — з 24 лютого до 31 березня. Зв'язок з атомною станцією МАГАТЕ втратило 10 березня.

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