У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки та запчастини до них

"Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому. І це не випадково"

Україна отримала від інших країн літаки та запчастини до них, щоб збільшити кількість власного авіафлоту для оборони від російської військової агресії.

Про це заявив на брифінгу речник Міноборони США Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

"Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому. І це не випадково", - зазанчив він.

Кірбі додав, що інші країни, які мають досвід роботи з такими типами літаків, змогли допомогти Україні підняти та запустити недіючі літаки.

"Українці отримали додаткові судна та деталі", - пояснив речник Пентагону.

При цьому Кірбі не уточнив, про які саме країни чи типи літаків йдеться. Він додав, що за схожою схемою інші країни допомогли Києву також і з танками.

"Українці отримали танки від інших країн - я маю на увазі ті типи танків, які їм відомі, і які вони знають, як їх використовувати. Деякі країни надали танки, деякі країни надали запчастини, щоб вони могли знову привести в дію свої непрацездатні танки", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, Україна просила західних партнерів закрити повітряний простір або ж надати нам літаки та засоби протиповітряної оборони, щоб убезпечити мирне населення від ударів російських ракет та авіації. Зокрема, повідомлялося, що Україна хоче отримати літаки радянського виробництва, які використовують Збройні сили Польщі.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не заперечують, щоб Польща передала Україні свої літаки і не блокують такий крок, однак рішення має ухвалити польська влада.