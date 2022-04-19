Путін влаштовує у Маріуполі другу Чечню, - посольство США

Російські війська знущаються з мирних жителів та утримують їх у "фільтраційних" таборах.

Російська армія використовує в Маріуполі таку ж тактику як і під час загарбницької війни в Чечні - знущається з мирних жителів та утримує їх у "фільтраційних" таборах.

Про це йдеться в заяві посольства США в Twitter.

"Тактика Путіна не змінюється. У фільтраційних таборах в Чечні Росія також била, катувала і страчувала мирних жителів. Ми підтримуємо Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мінімум 20 тисяч осіб утримуються росіянами для "фільтрації" на південному заході від Маріуполя. Ще від 5 тисяч до 7 тисяч людей перебувають у таборі біля села Безіменне на Донеччині. Їх окупанти планують депортувати на територію РФ.

Putin's playbook doesn't change. At filtration camps in Chechnya, Russia beat, tortured and executed civilians. We #standwithUkraine. pic.twitter.com/cZFj4kgcnJ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 19, 2022

Зазначимо, що Росія знищує інфраструктуру українських міст та селищ, вбиває та катує мирних жителів, не надає гуманітарних коридорів для евакуації цивільних. Наслідки бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів Маріуполя та інших міст нагадують те, що зробили російські війська із чеченською столицею Грозним на межі 1994-го і 1995-го років. Тоді місто Грозний із майже півмільйонним населенням бувло стерте з лиця землі, десятки тисяч людей загинули і пропали безвісти, було знищено всі заводи та фабрики.

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в повному оточенні з початку березня. Бої за місто не припиняються. Російські окупанти не надають гуманітарних коридорів ані для евакуації, ани для доставки гумдопомоги.

Сьогодні заступник командира полку "Азов", який тримає оборону міста, Святослав Паламар заявив, що маріупольський завод "Азовсталь" розбомблений та знищений практично повністю. За його словами, росіяни скидають на завод "надпотужні бомби". При цьому голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко не підтвердив інформацію про те, що одна з бомб влучила в лікарню неподалік "Азовсталі".