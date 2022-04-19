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​«Завод «Азовсталь» знищений практично повністю – «Азов»

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко не підтвердив інформацію про те, що одна з надважких бомб влучила в лікарню неподалік «Азовсталі».

​«Завод «Азовсталь» знищений практично повністю – «Азов»
Фото: УНІАН

Маріупольський завод «Азовсталь» «розбомблений та знищений практично повністю». 

Про це у коментарі Радіо Свобода 19 квітня заявив заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар.

За його словами, росіяни скидають на завод «надпотужні бомби».

«Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла», – наголосив Паламар.

У свою чергу голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко не підтвердив інформацію про те, що одна з надважких бомб влучила в лікарню неподалік «Азовсталі», де нібито ховалися мирні жителі. Про це раніше заявив екснардеп Сергій Тарута. 

«Згідно з інформацією моїх оперативних джерел і джерел, з яких ми отримуємо інформацію, вибух був, але фактів масового ураження місцевого населення та військових наразі не підтверджено. Якщо будуть підтвердження, я відразу повідомлю відповідним чином Офісу президента та Командуванню Збройних сил», – сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка нині з "Азовом" захищає оточений Маріуполь, майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, закликавши Понтифіка допомогти з евакуацією жителів міста і "врятувати їх від рук сатани".

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