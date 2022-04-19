Інтенсивність обстрілів у Харкові збільшилася, загинуло три людини

У Харкові внаслідок обстрілу окупантів загинуло 3 людини, 16 поранених, інформація ще уточнюється.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що інтенсивність обстрілів у місті збільшилася.

“Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова, зокрема Київський, Індустріальний райони. Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км”, – йдеться у повідомленні.

Також зазнали обстрілів Дергачівський та Чугуївський райони.

Бригади екстреної медичної допомоги героїчно працюють у посиленому режимі.

“Тому ми просимо жителів міста максимально перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно! Ми розробляємо спільно із військовими план безпекових заходів до великодніх свят, просимо із розумінням поставитися до певних обмежень, про які детально повідомимо згодом”, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок ракетного удару Росії знищена благодійна кухня, яка пов’язана зі знаменитим шеф-кухарем Хосе Андресом.