Без світла на Київщині залишаються 175 міст і сіл, без газу – 29

Служби посилено працюють над відновленням комунікацій у населених пунктах, які були під окупацією.

За останню добу вдалося відновити електроенергію в 17 населених пунктах Київської області. 175 міст і сіл залишаються знеструмленими.

Про це повідомив голова гуманітарного штабу області Олексій Кулеба.

За його словами, з початку робіт електрику відновили у більш ніж половині громад Київщини, які зосталися без світла через бойові дії. За добу газопостачання відновили в 9 населених пунктах. Також відновлювальні роботи тривали ще в 10 населених пунктах. Загалом розподіл газу відновлено вже в 90 міст і сіл районів:

Бучанський – 43 населені пункти;

Броварський – 36 населених пунктів;

Вишгородський – 10 населених пунктів;

Фастівський – село Ясногородка (Бишівська громада).

Бучанський – 27 населених пунктів (Галинка, Дмитрівка, Загальці, Качали, Стара Буда, Блиставиця, Ворзель, Луб’янка, Мироцьке, Горенка, Гостомель, Мощун, Озера, Дмитрівка, Хмільна, Діброва, Забуччя, Ірпінь, Козинці, Копилів, Липівка, Лозовик, Мар’янівка, Миколаївка, Почепин, Королівка, Микуличі);

Вишгородський – три населені пункти (села Заруддя, Кухарі);

Без газопостачання на Київщині залишається 29 населених пункти, зокрема:

Наразі служби посилено працюють над відновленням комунікацій у населених пунктах, які були під окупацією.