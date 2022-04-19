Без світла на Київщині залишаються 175 міст і сіл, без газу – 29

За останню добу вдалося відновити електроенергію в 17 населених пунктах Київської області. 175 міст і сіл залишаються знеструмленими.
Про це повідомив голова гуманітарного штабу області Олексій Кулеба.
За його словами, з початку робіт електрику відновили у більш ніж половині громад Київщини, які зосталися без світла через бойові дії. За добу газопостачання відновили в 9 населених пунктах. Також відновлювальні роботи тривали ще в 10 населених пунктах. Загалом розподіл газу відновлено вже в 90 міст і сіл районів:
- Бучанський – 43 населені пункти;
- Броварський – 36 населених пунктів;
- Вишгородський – 10 населених пунктів;
- Фастівський – село Ясногородка (Бишівська громада).
- Бучанський – 27 населених пунктів (Галинка, Дмитрівка, Загальці, Качали, Стара Буда, Блиставиця, Ворзель, Луб’янка, Мироцьке, Горенка, Гостомель, Мощун, Озера, Дмитрівка, Хмільна, Діброва, Забуччя, Ірпінь, Козинці, Копилів, Липівка, Лозовик, Мар’янівка, Миколаївка, Почепин, Королівка, Микуличі);
- Вишгородський – три населені пункти (села Заруддя, Кухарі);
Наразі служби посилено працюють над відновленням комунікацій у населених пунктах, які були під окупацією.