Солдати цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.

Українські десантники нещодавно в районі інтенсивних боїв розбили знищили бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади з м. Томськ.

Про це повідомили на сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

В командуванні додали - підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.

"В цей день, під час бою з мужніми українськими воїнами чимало "асвабадітелей" згоріли в полум’ї знищених бойових машин. І тільки деяких вдалося ідентифікувати по наявним документах", - розповіли військові.

До прикладу, під час огляду особистих речей одного з загарбників на ім'я молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата Муханмадиєвича з Оренбургу. "Наявні документи дають нам зрозуміти про його недовгу військову кар’єру. Саме фах снайпера, навідника-командира танку та закінчення інтенсивних курсів за програмою "виживання" при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться", - резюмували в Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Мабуть ніхто з елітної мотострілецької бригади з Томська не розраховував на такий розвиток подій. Вони зіткнулись із сильною, професійною та нещадною відсіччю підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. І тепер цей ворог назавжди залишиться лежати в полях нашої священної землі", - наголосили українські військові.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені дані про втрати Росії у війні: країна-агресор уже позбулася 20 800 солдат, 802 танків і 319 літаків/гелікоптерів.