Ще у 2016 році мешканці міста висловилися за перенесення поховань загиблих на центральне кладовище.

В Мукачеві з центральної частини міста демонтували радянський обеліск.

Про це повідомила пресслужба міськради.

"Цей об’єкт сьогодні зранку вже демонтовано на виконання рішення виконавчого комітету «Про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва». Могили будуть перезахороненні. Роботи відповідними ліцензованими організаціями почнуться наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в 2016 році в Мукачеві відбулося загальноміське консультативне опитування. 76% жителів міста, які взяли участь у плебісциті, висловилися за перенесення з почестями поховань загиблих з центральної частини міста на центральне кладовище.

Також у 2020 році в Мукачеві відкрили Меморіальний парк та монумент всім воїнам-захисникам. Там встановили монумент воїнам-захисникам – три кам’яні брили з хрестом посередині.

Фото: facebook.com/mukachevo.rada

Фото: facebook.com/mukachevo.rada

Фото: facebook.com/mukachevo.rada

Нагадаємо, раніше в Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку, який не мав жодного стосунку до Другої світової війни. Танк встановили 1969 року із запасу 128-ої дивізії. Оригінал танку, який першим заїхав у Мукачево у 1944 році був підбитий та покинутий при форсуванні Латориці.

Також 7 квітня в укачеві демонтували погруддя Пушкіна та відповідну меморіальну дошку зі школи №1. Школа також відмовилась від присвоєного імені російського поета.