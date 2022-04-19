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​На Донбасі тривають обстріли, в Маріуполі без змін, стабільно важка ситуація на Херсонщині, - зведення ОВА

На Донбасі активізувалися обстріли, на Херсонщині ситуація стабільно важка, у Маріуполі без змін, - зведення ОВА

​На Донбасі тривають обстріли, в Маріуполі без змін, стабільно важка ситуація на Херсонщині, - зведення ОВА
Фото: Сергій Гайдай

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військових адміністрацій станом на 08:00 19 квітня.

Дніпропетровщина: крім повітряних тривог вночі, обстріли з градів населених пунктів на межі з Херсонщиною. Без постраждалих. На ранок - спокійно.

Харків: всю ніч знову тривоги та обстріли окупантами житлових районів. По області активізувалися бої в Ізюмському напрямку. За добу - 15 поранених, 5 цивільних загинули. Із населених пунктів Лозова та Барвінкове, з яких проводили евакуацію, виїхали 54 тисячі людей.

Луганщина: найгарячіше - у Кремінній та Попасній, де точаться бої у середмістях. Проте ЗСУ зберігають контроль над цими територіями. Майже уся інфраструктура зруйнована. Вночі потужних обстрілів не було. За вчора 4 людини загинуло, 9 поранених.

Донеччина: Обстріли з артилерії та градів Авдіївки, Мар'їнки, Торецька, Нью-Йорка, Вугледару. Важкі бої на Лиманщині. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється. За добу 4 загиблих, 5 поранених.

Маріуполь: без змін.

Херсонщина: вибухи та артобстріли на території всієї області. Найбільш критична ситуація на межі Миколаївської та Дніпропетровської областей (Станіславська, Чорнобаївська, Високопільська, Нововоронцовська та Великоолександрівська ТГ). Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.

Миколаївська: вночі обстріл Миколаєва системами залпового вогню. В результаті - пожар у житловому будинку. Велика кількість нездетанованих касетних боєприпасів, працює ДСНС. Також були обстріли сіл Лимани, Галициново, Балобанівка. Є пошкодження ліній електропередач та газу. Інформація наразі уточнюються. Попередньо,без постраждалих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. У ГУР Міноборони також припускають, що росіяни намагаються здобути хоч якийсь тактичний успіх до Великодня. Вони прагнимуть до цього часу повністю захопити Донецьку й Луганську області, розраховують таким чином зробити подарунок голові Кремля Володимиру Путіну.

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