Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались, і сконцентрували значну частину своєї армії для наступу на сході України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"На сході та півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами... Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережніше, бо нікого не залишиться, щоб наступати", - сказав він.

"Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки часу – коли вся територія нашої держави буде звільнена. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротись. Ми будемо захищатись. Ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого – нам не потрібно", - додав президент.

Він подякував усім нашим бійцям та героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються.

"Які захищають долю всієї держави, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі інші, які протягом всіх цих років й назавжди – з Україною", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що фіксують ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні.

7 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу в Брюсселі заявив, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну з великими маневрами та тисячами танків, літаків і бронетехніки. Він закликав НАТО якнайшвидше надати Україні зброю, або "допомога надійде занадто пізно і багато людей загине".