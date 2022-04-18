Росіяни на Херсонщині влаштовують "експерименти з переміщення у минуле".

В окупованому російськими військами місті Генічеськ встановили памʼятник Володимиру Леніну.

Про це повідомив місцевий колабораціоніст Геннадій Малюков, якого росіяни призначили керувати місцевою "міліцією".

На фото видно, що памʼятник встановлений біля будівлі місцевої адміністрації, над якою піднято схожий на символ СРСР червоний прапор і прапор РФ.

Згодом малюков також опубліковав фото уже встановленого памʼятника. Однак, видно, що новий монумент - не той, що був у місті раніше. Звідки його взяли - невідомо.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначив, що окупанти на Херсонщині влаштовують "експерименти з переміщення у минуле", повертаючи червоні прапори і пам’ятники радянської доби.

Нагадаємо, в Україні встановлення памʼятники радянським діячам підпадають під декомунізацію. Усі памʼятники Леніну, що були в країні, були знесені після 2014 року (за винятком окупованого Росією Криму та ОРДЛО, які не контролювалися владою України).

Як відомо, СРСР було створено у 1922 році з підписанням відповідного договору. Володимир Ленін був одним з творців і першим керівником СРСР. Після розпаду Союзу у 1991 році Росія заявила, що вважає себе його правонаступницею.

Президент РФ Володимир Путін неодноразово називав розпад СРСР "найбільшою катастрофою століття" і пояснював це "підривною" діяльністю Леніна. У негативному контексті він називав Леніна "засновником сучасної України" (говорячи про те, що за Леніна була створена Українська радянська соціалістична республіка, включена до складу СРСР).

Перед повномасштабним військовим вторгненням в Україну Путін сказав, що Росія готова "показати, що таке справжня декомунізація".