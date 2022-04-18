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На Чернігівщині чоловік, незважаючи на оточення, самотужки відбив напад окупантів і врятував селище

У нерівному бою Анатолій Кульгейко загинув, а росіяни, отримавши такий спротив, боялися потім заходити в населений пункт.

На Чернігівщині чоловік, незважаючи на оточення, самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
Фото: EPA/UPG

Житель селища Ріпки, що на Чернігівщині, Анатолій Кульгейко самотужки відбив напад окупантів, які оточили його дім.

Цю історію повідомив Центр стратегічних комунікацій при Мінкультури.

У Ріпки загарбники прийшли на початку березня. Вони приїхали до будинку Анатолія Кульгейка, який був головою місцевого товариства мисливців.

"Незважаючи на оточення, чоловік почав бій – кинув у них гранату і відстрілювався з карабіна. За словами очевидців, отримавши такий спротив, окупанти почали втікати. Цей бій налякав мешканців. Але злякалися й росіяни, які потім боялися лізти до людей", - кажуть у ЦСК.

У нерівному бою Кульгейко загинув. Його дружина розповіла представникам Центру, що російські окупанти прийшли до її чоловіка неспроста – він ніколи не мовчав про свою позицію та виявляв патріотизм.

"Ось так хоробрість одного українця врятувала ціле селище від зачисток й мародерства", - наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.

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