На Чернігівщині чоловік, незважаючи на оточення, самотужки відбив напад окупантів і врятував селище

Житель селища Ріпки, що на Чернігівщині, Анатолій Кульгейко самотужки відбив напад окупантів, які оточили його дім.
Цю історію повідомив Центр стратегічних комунікацій при Мінкультури.
У Ріпки загарбники прийшли на початку березня. Вони приїхали до будинку Анатолія Кульгейка, який був головою місцевого товариства мисливців.
"Незважаючи на оточення, чоловік почав бій – кинув у них гранату і відстрілювався з карабіна. За словами очевидців, отримавши такий спротив, окупанти почали втікати. Цей бій налякав мешканців. Але злякалися й росіяни, які потім боялися лізти до людей", - кажуть у ЦСК.
У нерівному бою Кульгейко загинув. Його дружина розповіла представникам Центру, що російські окупанти прийшли до її чоловіка неспроста – він ніколи не мовчав про свою позицію та виявляв патріотизм.
"Ось так хоробрість одного українця врятувала ціле селище від зачисток й мародерства", - наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.