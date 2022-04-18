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Окупанти напередодні Великодніх свят активізують діяльність ДРГ, – Єнін

"Хибна думка виходити з того, що якщо в певній області не відбуваються бойові дії, то там неможливі терористичні акти".

Окупанти напередодні Великодніх свят активізують діяльність ДРГ, – Єнін
Фото: facebook/Eugene Enin

Російська федерація активізує діяльність ДРГ. Про це розповів перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, інформує пресслужба МВС.

“Ми на передодні Великодніх свят і, безумовно, російська сторона, ми не виключаємо, може, вдатися до певних провокацій із тим, щоби потім перекласти відповідальність на нас. Відповідно Нацполіція буде вживати додаткових заходів безпеки”, – сказав перший заступник очільника МВС.

Єнін зазначив, що вже неодноразово спостерігалися спроби Росії піддавати ракетно-бомбовим ударам території військових частин та місця зберігання паливно-мастильних матеріалів.

“Ті ж самі об’єкти можуть стати мішенню ворожих ДРГ. Хочу вчергове звернути увагу на пильність наших громадян, за допомогою, яких нам вдається часто виявляти ворожих інформаторів та коригувальників вогню”, – сказав він.

Перший заступник міністра звернув увагу на те, що хибна думка виходити з того, що якщо в певній області не відбуваються бойові дії, то там неможливі терористичні акти.

“На превеликий жаль ДРГ не ходять із парашутами за спиною й не мають інших характерних відмінностей. Саме тому ми наголошуємо на пильності наших свідомих громадян”, – резюмував Єнін.

Нагадаємо, співробітники Національної поліції за місяць затримали близько 600 диверсантів.

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