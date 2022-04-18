Деякі підрозділи ворога під Миколаєвом втратили понад 70%, – СБУ

Вцілілі загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них "почав їхати дах".

Деякі підрозділи ворога під Миколаєвом втратили понад 70%.

Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов російських загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

“У нашего полка самые большие потери, бл*дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось четыреста где-то”, – розповідає окупант своїй дружині.

За його словами, вцілілі загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них «почав їхати дах», а єдине, чим вони зараз займаються – втікають від українських воїнів.

“Высунулся - пули над башкой! Мы начали убегать, по нам «Град» в ж*пу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу, – перестрелка начинается. Еб*ть, думаю, мы в кольце. Снова убегал, бл*дь”, – жаліється він.

І після такого вже думає не про захоплення України, а про плани повернутися додому та розірвати контракт: “Второй раз я сюда не поеду!”.

Нагадаємо, у результаті бойових дій пошкоджено водовід "Дніпро-Миколаїв", яким воду постачають з річки Дніпро до Миколаєва. Наразі тривають роботи з відновлення водопостачання.