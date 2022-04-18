Втім, проблеми інфраструктури незабаром вирішать, з часом відремонтують пошкоджені будівлі, а на місці руїн збудують нові. Але навряд чи людям вдасться забути те, що вони пережили.

Зараз місто потрохи відходить від шоку, додому приїхали 1,5-2 тисячі мешканців. Однак про повернення до нормального, мирного, життя поки не йдеться. У місті все ще не відновили у повному обсязі подачу води, електроенергії немає, зв’язок працює з перебоями, не працюють магазини та сфера послуг. Забезпечення мешканців залежить виключно від гуманітарних поставок, а їжу чимало з них досі готують на вогнищах у дворах. До того ж, окупанти залишили по собі чимало замінованих авто та помешкань, а тому влада просить зачекати з поверненням – поки що просто небезпечно.

31 березня, після звільнення з-під окупації, Буча, скромний райцентр на Київщині та місто-супутник столиці, стала символом нелюдської жорстокості ворога: росіяни убили тут щонайменше 403-х мирних мешканців (цифра може зрости, адже пошук тіл та місць поховань ще триває). Фактично, убитий був кожен десятий городянин, що опинився в окупації: у місті, населення якого до війни становило приблизно 42 тисячі осіб, після приходу росіян залишилось приблизно 3,6-4 тисячі осіб. Чимало жертв мали зав’язані за спиною руки, на тілах залишились сліди катувань, багатьох убивали під час спроби евакуюватись – попри застережні написи “ДЕТИ” на авто. Загалом, за інформацією міського голови Бучі Анатолія Федорука, т іла майже 85% убитих мають отвори від куль . Тобто, це не випадкові жертви війни, росіяни убивали умисно.

Фото: Владислав Кузніченко

Міська рада. “Тут все як на Майдані”

Перед будинком міської ради, де з моменту звільнення Бучі, крім влади, працює місцевий ЦНАП, волонтерський штаб та “Червоний хрест”, – трохи більше сотні городян. Очікують початку роботи, розділившись на дві черги. Одна – до міських служб, які приймають заяви про завдані росіянами збитки, інша – до “Червоного хреста”, який роздає тим, хто постраждав від окупації, по 2,5 тисячі гривень. Волонтерка “Червоного хреста” Каріна (громадянка Білорусі, у грудні минулого року виїхала з країни з політичних міркувань) чистою білоруською мовою і з інтонаціями, які дещо нагадують манеру спілкування диктатора з її рідних країв, вимагає, щоб черга вишикувалась і зробила коридор. Люди реагують мляво, і лукашенківські нотки звучать голосніше.

Усередині LB.ua зустрічає радниця міського голови Бучі Михайлина Скорик. Колись – наша колега, журналістка “Лівого берега”. Зараз – один з чільних координаторів місцевого гуманітарного штабу.

– Тут все, як на Майдані, – каже вона, показуючи на людський мурашник навколо. – Суміш влади, волонтерів і військових… Ініціативний хаос, трохи анархія, але все крутиться і працює.Ми йдемо на засідання гуманітарного штабу, керівників якого мер уперше збирає разом.

– Досі всі працювали автономно, кожен по своєму напрямку, збиралися в обмеженому складі, – розповідає Михайлина. – Але люди повертаються до міста, в тому числі, керівники та працівники комунальних служб – їх уже понад 150 осіб. І людям потрібно бачити один одного, бачити, що все працює.

Мер міста поставив вимогу, щоб усі керівники підрозділів і служб міста повернулися, додає вона. Інакше – звільнення. Виняток – для мам з дітьми. Є й такі, що вже звільнились самі.

Засідання штабу спочатку нагадує типовий “виконком”. Міський голова перелічує проблеми: електрики немає, але ремонтники працюють; воду подали, проте не усюди, “пити можна”; найбільша проблема – зв’язок, обіцяють один Starlink; газопостачання потрохи відновлюють…

Фото: Владислав Кузніченко

Схожість з мирним виконкомом закінчується в момент, коли починають говорити про поховання.

– Морги переповнені, ми маємо забирати тіла з трьох моргів – місцевого, з Києва та Білої Церкви, – говорить Анатолій Федорук. – Потрібно організувати підвіз рідних, які мають забирати тіла.

Фото: Владислав Кузніченко Анатолій Федорук

Мер підвищує голос і жорстко попереджає: – Приватні компанії, усі ці “Рога і копита”, “Останні спочинки” та всі інші, більше на кладовища не заходять! Передайте всім! Труни, хрести, копання могил – усе за рахунок міста. Щоб не було спекуляцій. Поводять себе (приватні похоронні служби – LB.ua) як нелюди. 20 тисяч за похорон – що це таке?!

– Є і 40 тисяч, і 60! – не менш емоційно уточнює хтось із присутніх.

Помітно, що ця тема зачіпає присутніх набагато більше, аніж відсутність електрики чи води.

За офіційними даними, у Бучі були вбиті 403 місцевих мешканці. Проте все ще триває пошук тіл та їх ексгумація. Також пошук продовжується у решті населених пунктів Бучанської ОТГ (окрім самої Бучі, це два селища – Ворзель і Бабинці, та 11 сіл – Блиставиця, Буда-Бабинецька, Вороньківка, Гаврилівка, Здвижівка, Мироцьке, Луб’янка, Раківка, Синяк, Тарасівщина, Червоне, – LB.ua).

Фото: EPA/UPG

Більшість убитих вдалось ідентифікувати одразу, однає є тіла у такому стані, що єдиний спосіб ідентифікації – аналіз ДНК. Її зразки беруть в усіх убитих.

Наостанок виступає керівник районної ТРО. Просить: на території району росіяни викопали щонайменше тисячу капонірів (умовно кажучи, “окопів” для захисту бронетехніки, – LB.ua), їх потрібно засипати.

– Вони (російські війська – LB.ua) можуть повернутися, – попереджає.

Уже після наради Михайло Величко з місцевої ТРО запрошує LB.ua на урочистість – у сусідньому Ворзелі братимуть шлюб одразу дві пари тероборонців.

Фото: Владислав Кузніченко

– Це гарна, символічна, історія, – каже.

У коридорі мерії ловимо на хвильку міського голову.

– Коли, за вашими оцінками, мешканці зможуть повернутися в місто?

– Мешканці зможуть повертатися після великої перемоги, яка обов’язково буде, – відповідає. – Військові говорять про загрозу з півночі – вона нікуди не зникла. Якщо люди повернуться в місто, ми можемо отримати (у разі бойових дій, – LB.ua) ту ж саму ситуацію з виходом (евакуацією, – LB.ua) цивільних громадян, а для військових, звичайно, це великий дискомфорт. Ми розраховуємо, що люди, які вимушено полишили місто, будуть з розумінням ставитись до тих процесів, які відбуваються.

При цьому, мер визнає: місто наповнюється транспортом, люди повертаються. Проте говорити про капітальні видатки – ремонт пошкоджених будинків і будівництво нових – наразі передчасно.

– В країні триває війна. Агресія може бути знову, – застерігає Анатолій Федорук. – Тому ми проводимо лише ті роботи, які забезпечують життя людей, які були в окупації, і тих, хто повернувся. Відновлюємо критичну інфраструктуру.

Фото: Владислав Кузніченко

Тарас В’язовченко, депутат Ірпінської міськради, волонтер, що координує роботу груп, які займаються розмінуванням, згоден з тим, що не варто поспішати з поверненням.

– Дороги вже більш-менш розміновані – в Ірпені, Бучі і навіть далі – на Варшавській трасі. Але залишається ще багато “сюрпризів” – мін у парках, біля дерев, під автівками, – каже він. – Люди, які зараз приїжджають, не розуміють, наскільки це небезпечно.

Фото: Владислав Кузніченко Тарас В’язовченко та Михайлина Скорик

За словами Тараса, потрібно, щоб сапери перевірили приватний сектор в окупованих раніше районах – там можуть бути «розтяжки»:

– Помешкання мінували, були випадки, що залишали мобільний телефон, а під ним «сюрприз». І якщо людина його візьме, то може залишитися без руки. Ми знайшли автівку, в якій орки залишили гранату під сидінням. Якщо б людина посунула сидіння вперед чи назад, вона б вибухнула. Також росіяни залишили багато бойових комплектів – мінометних, танкових. Якщо на подвір’ї хтось таке знаходить, потрібно викликати відповідні служби, у жодному разі не можна чіпати снаряд самому.

Тарас розповідає: в одному з найбільш густонаселених районів Ірпеня снаряд від «града» не розірвався, прошив наскрізь «мерседес» і застряг між ним та землею. Його важко розмінувати, бо є ризик, що вибух зруйнує навколишні багатоповерхівки.

Тим часом на вулиці співробітники прокуратури, змусивши на якийсь час волонтерку з Білорусі замовкнути, закликають городян давати свідчення про злочини росіян.

Фото: Владислав Кузніченко Анатолій Федорук

Їх, облишивши чергу, оточують люди. – Я бачила тіла, – стверджує літня жінка.– Ви бачили, як цих людей убили? – уточнює прокурор. – Ні, я лише бачила тіла. Але я бачила багато, – наполягає вона, вимагаючи записати її телефон. – Я бачив, як убивали. Я пам’ятаю обличчя чотирьох убивць, я чув їх імена, – емоційно каже чоловік у куртці ірпінського водоканалу. – Я їх уже не забуду ніколи.

Гуманітарний хаб. Продуктів багато, бракує рук.

Фото: Владислав Кузніченко Черга за продуктами

На території ОТГ місцева влада розгорнула 25 пунктів роздачі продуктів, ліків, одягу та предметів побуту. Ще якусь кількість відкрили пластуни, представники релігійних організацій. В умовах, коли не працюють заклади торгівлі, від цих пунктів, без перебільшення, залежить виживання місцевих мешканців.

За словами Анатолія Федорука, місто також змушене взяти на себе логістичну місію:

– Буча на слуху у всього світу, тому допомога йде саме сюди. При тому, що є міста і села, які постраждали набагато більше, а про них ніхто не знає. Тому ми маємо приймати і роздавати цю допомогу усім іншим.

Ми їдемо до Бучанської української гімназії. У мирному житті – однієї з кращих шкіл області, що регулярно потрапляла у різноманітні рейтинги зразкових навчальних закладів країни. Зараз тут – найбільший гуманітарний хаб регіону.

Фото: Владислав Кузніченко

На подвір’ї школи – невелика черга за продуктами. Чимало людей просто чекають, поки від генераторів зарядяться їх телефони. Мобільний зв'язок уже більш-менш стабільний, а от з інтернетом – практично базовою потребою сучасної людини, все ще є проблеми.

Поруч окремо роздають свіже м’ясо представники відомого українського виробника курятини.

Фото: Владислав Кузніченко

– Зараз їжі достатньо, – зазначає Михайлина. – Учора була показова історія: людина відмовилася від «тушонки», а попросила устриць. Казала, вчора сусідці давали, то дайте й мені. Це гарний знак, означає, що базові потреби ми забезпечили.

Коридори та класи школи справді заповнені коробками, мішками, різноманітними пакунками з продуктами, побутовою хімією, ліками.

Фото: Владислав Кузніченко

Найбільша проблема – відсортувати допомогу, яка поступає. Хоч у школі зараз працює понад 50 співробітників міських служб і стільки ж волонтерів, розповідає керівник хабу Олег Цимбал (у мирному житті – начальник відділу освіти Бучанської міської ради), відчутно бракує рук. Особливо кваліфікованих: сортувати ліки доводиться самим лікарям.

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Також надходять продукти, які потрібно зберігати у холодильниках. Які не працюють через брак електроенергії, і це може стати додатковою проблемою.

А ще волонтери шукають, кому віддати велику партію дитячих підгузок – у Бучі, яка традиційно була містом молодих сімей з дітьми, попит на них практично відсутній.

Фото: Владислав Кузніченко

Дітей на вулицях справді дуже мало. І майже всі, з ким вдалось поговорити, кажуть, що повернулися в місто уже після його звільнення.

Фото: Владислав Кузніченко

На подвір'ї школи знайомимось з Юрієм. Він – один з тих, хто свідомо вирішив не евакуюватися.

Про життя під окупацією згадує скупо, однак з посмішкою.

– Вони (росіяни, – LB.ua) тут ганяли вночі по вулицях, а ми включили українських пісень – “Несе галя воду, коромисло гнеться” – то вони почали з розуму сходити, почали по нас стрілять. Не любили вони українських пісень, дуже.

– Ви говорили з ними?

– Ні! А про що з ними говорити?

Наостанок Юрій просить LB.ua навідатися до його сусідів. Каже, що поруч впродовж усієї окупації прожила жінка з трьома маленькими дітьми та матір'ю-інвалідом. Розгортає папірець, на якому записаний її телефон: – Ось, запишіть. Поїдьте до них, будь ласка, бо їм потрібна допомога!

Шлюб під час війни. Фотосесія в камуфляжі.

Після гуманітарного хабу поспішаємо у сусідній Ворзель – на шлюбну церемонію. Одружуються одразу дві пари з тероборони Бучанського району – Тетяна і Максим та Тетяна і Костянтин.

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

При вході у храм скромно примостились два АК-74 – двоє бійців тероборони не здогадалися залишити їх деінде, а в церкву з собою брати зброю було недоречно. Втім, зброя під пильним контролем.

Фото: Олег Захаров

Про саму церемонію писати не буду – весільні фото та відео потрібно розглядати, а не переказувати про них словами.

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Вінчання тероборонців мало стати оптимістичним фіналом розповіді про те, як звільнене від окупантів місто повертається до життя. Проте попереду нас чекала поїздка до багатодітної родини, про яку розповідав Юрій.

Війна і діти. “У мене внук досі не говорив. А зараз знає: “Ховайся, стріляють”. Це його перші слова”

Перед візитом Михайлина під зав'язку набиває салон та багажник свого компактного Mitsubishi Colt продуктами – крупами, дитячим харчуванням, мішками з картоплею, консервами та солодощами.

Це дивний випадок, переконує вона, бо волонтери насамперед шукають такі родини в потребі і практично всі вони уже на контролі. Але трійко маленьких дітей – саме той випадок, коли варто все перевірити.

За вказаною Юрієм адресою – скромна чотириповерхівка. У дворі – розстріляний з усіх боків автомобіль.

– Евакуаційний, – пояснює Тарас В’язовченко і присідає подивитися, чи не залишили росіяни під авто ще один свій “сюрприз”.

У цей момент з салону через розбиту задню шибку вискакує здоровенний кіт і без поспіху йде геть, не реагуючи на наше “киць-киць”.

Фото: Олег Базар

На останньому поверсі будинку знаходимо потрібну квартиру. У відповідь на стукіт чуємо пропозицію заходити – двері не зачинені.

У маленькій кімнаті нас зустрічає Валя. На шафі над нею – васильківський півник, який уже став одним з символів війни. Поруч з жінкою на ліжку дрімають закутаних у численні ковдри та рушники двійко немовлят, її онучок – 4-місячні близнючки Емма і Мія.

Фото: скрін відео

Їх мама, Леся, зі старшим сином Давидом (два рочки та сім місяців) пішла до міської ради.

– Коли бомбило, я їх (дітей, – LB.ua) накривала собою, – згадує Валя. – А потім до мене дійшло: якщо я першою отримаю (поранення, – LB.ua), я ж їх усіх придушу собою. Інша донька з внучкою в Ірпені, їх будинок взагалі розбомбили.

– Виїхати ми ніяк не могли, я інвалід, не ходжу. А донька не може ж візок з дітьми штовхати і ще й мій інвалідний візок. А ще хлопчик наш – шило, гіперактивний, – пояснює Валентина. Додає: їх батька, ймовірно, убили росіяни. Однак підтвердження поки не мають.

– Ви готові виїжджати, якщо ми все організуємо? – запитує Михайлина.

– Звичайно.

Жінка каже: їжа, дитяче харчування та підгузки є – приносять сусіди.

– Перші десять днів (бойових дій у місті, – LB.ua) взагалі нічого не їли. Ніби й була картопля своя і помідори. Але коли бомблять, думаєш лише про те, щоб ці дітки вціліли, – Валя починає схлипувати.

Продовжує: у доньки пропало молоко, перейшли на дитяче харчування, тому постійно потрібна гаряча вода, яку доводиться і зараз гріти у дворі на газовому пальнику – його подарувала Марина Порошенко після відвідин Бучі. До того доводилося гріти воду просто на вогнищі.

– Діти вже майже два місяці не купані, – скаржиться їх бабуся. – А як купати? Холодно, води немає. На чому гріти – на багатті?

Вона знову згадує дні, коли війна була поруч.

– Коли почались бомбардування, ми їх постійно на руках гойдали, спали на підлозі. Літаки літали, десантники спускались, я думала, що вони спустяться прямо мені на балкон. Під вікном бігали, стріляли... У мене внук досі не говорив. А зараз знає: “Ховайся, стріляють”. Це його перші слова.

Жінка зізнається: переживала, що збожеволіє. І навіть зараз, коли окупанти пішли, страх залишився.

– Тоді боялись, щоб ніхто не зайшов. Ми дві жінки, що ми їм зробимо? Ми і зараз боїмося – навіть машин. Починають машини гудіти і мені, 59-річній жінці, страшно. Я думаю, що це вже йдуть (окупанти, – LB.ua). Бо ми зараз без світла, газу, води та інформації.

– Ці діти нас врятували, ми так з дочкою думаємо, – переконана вона. – Ми сиділи з ними на підлозі і дочка казала: “Мамо, невже вони помруть? Невже вони помруть?”. Вижили…



Над матеріалом також працювали Олег Захаров, Євген Гарбаренко, Олег Омельченко, Владислав Кузніченко, Владислав Самусенко.