Україні передали 5 тисяч терміналів Starlink, - USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink. Про це повідомила пресслужба агентства.

Постачання терміналів відбулось у рамках державно-приватного партнерства уряду США з американським виробником аерокосмічної техніки SpaceX.

"Супутникові термінали Starlink забезпечать безлімітну і безперешкодну передачу даних з будь-якої точки України. Термінали дозволять державним чиновникам і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися всередині України та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна перерве інфраструктуру оптоволоконного або стільникового зв'язку України", - йдеться в заяві USAID.

Нагадаємо, 2 квітня завдяки обладнанню Starlink у Київській області вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та його передмістя Романівки, звільнених від російських окупантів.