Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації заявляє про кібератаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів Telegram. Про це повідомляють Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, та Кіберполіція України.

Зазначається, що злочинці розповсюджували серед громадян України повідомлення зі шкідливим посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів, зокрема і з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.

У результаті подібних атак зловмисники викрадають дані сесії, перелік контактів та історії листування в Telegram.

Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, однак зловмисники "переїжджають" на хостинги РФ.

"Будьте пильними та у жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями. Також необхідно встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (разом із кодом, що надходить в SMS)", – закликають у Держспецзв’язку.

Додатково необхідно у налаштуваннях Telegram завершити усі сеанси, крім поточного.

Фото: cert.gov.ua

У разі отримання подібних повідомлень потрібно терміново інформувати суб'єкти забезпечення кібербезпеки України – CERT-UA та Кіберполіцію – з метою вжиття невідкладних заходів з блокування шкідливих вебресурсів.

Нагадаємо, що Telegram було створено у 2013 році росіянином Павлом Дуровим, який раніше заснував соціальну мережу "ВКонтакте". Станом на 2021 рік месенджер налічував 500 млн активних користувачів. Програму скачали більше мільярда разів.