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Хакери розсилають смс, щоб отримати доступ до облікових записів Telegram, – Держспецзв’язку

Фахівці радять встановити двоетапну автентифікацію в месенджері й завершити усі сеанси, крім поточного.

Хакери розсилають смс, щоб отримати доступ до облікових записів Telegram, – Держспецзв’язку
Фото: EPA/UPG

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації заявляє про кібератаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів Telegram. Про це повідомляють Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, та Кіберполіція України.

Зазначається, що злочинці розповсюджували серед громадян України повідомлення зі шкідливим посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів, зокрема і з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.

У результаті подібних атак зловмисники викрадають дані сесії, перелік контактів та історії листування в Telegram.

Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, однак зловмисники "переїжджають" на хостинги РФ.

"Будьте пильними та у жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями. Також необхідно встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (разом із кодом, що надходить в SMS)", – закликають у Держспецзв’язку.

Додатково необхідно у налаштуваннях Telegram завершити усі сеанси, крім поточного.

Фото: cert.gov.ua

У разі отримання подібних повідомлень потрібно терміново інформувати суб'єкти забезпечення кібербезпеки України – CERT-UA та Кіберполіцію – з метою вжиття невідкладних заходів з блокування шкідливих вебресурсів.

Нагадаємо, що Telegram було створено у 2013 році росіянином Павлом Дуровим, який раніше заснував соціальну мережу "ВКонтакте". Станом на 2021 рік месенджер налічував 500 млн активних користувачів. Програму скачали більше мільярда разів.

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