В Україну прибула ще одна партія Starlink

"Україна все більше відкривається для всього світу", - зазначив очільник Мінцифри.

В Україну прибула ще одна партія комплектів супутникового інтернету Starlink. Про це в телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Поки Росія блокує інтернет-платформи, Україна все більше відкривається для всього світу. Тому що на за нами правда. А правда завжди перемагає. Дякую Ілону Маску, Уряду Польщі та концерну ORLEN", - зазначив міністр.

Фото: t.me/fedorov

Нагадаємо, Starlink – проєкт компанії SpaceX Ілона Маска, який за допомогою супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Проєкт запустили 2020 року в США та Канаді.

Starlink – це мережа супутників. Ці супутники на орбіті взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна в будь-якій точці Землі.

Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України 28 лютого. Друга - 10 березня.