Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
В Івано-Франківську ворог вдарив по аеропорту, – мер
В Івано-Франківську ворог вдарив по аеропорту, – мер
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
Командир роти "Азову" знищив три Т-72 російських окупантів
Командир роти "Азову" знищив три Т-72 російських окупантів
ГоловнаТехнології

Мінцифри запустило радіо в "Дії"

"Дія.Радіо" можна слухати, навіть якщо немає радіосигналу.

Мінцифри запустило радіо в "Дії"
Фото: Дія

Міністерство цифрової трансформації повідомило про розширення послуг у застосунку "Дія". Відтепер у "Дії" можна слухати радіостанції онлайн.

Про це інформує пресслужба міністерства.

"Спільно з Національною суспільною телерадіокомпанією України Міністерство запускає "Дія.Радіо". Слухати його можна будь-де та будь-коли, навіть якщо у вашому місці перебування немає радіосигналу", – наголошують у міністерстві.

Щоб слухати "Дія.Радіо":

  • зайдіть у "Дію" та натисніть "Послуги"
  • виберіть "Дія.Радіо"
  • і "залишайтеся в курсі правдивих новин, де б ви не були", – проінструктували у Мінцифрі.

Раніше Міністерство цифрової трансформації України спільно з MEGOGO запустили "Дія.TV", щоб українці завжди мали доступ до українського телебачення.

Також Мінцифри запустило національний роумінг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також