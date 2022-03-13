Мінцифри запустило радіо в "Дії"

"Дія.Радіо" можна слухати, навіть якщо немає радіосигналу.

Міністерство цифрової трансформації повідомило про розширення послуг у застосунку "Дія". Відтепер у "Дії" можна слухати радіостанції онлайн.

Про це інформує пресслужба міністерства.

"Спільно з Національною суспільною телерадіокомпанією України Міністерство запускає "Дія.Радіо". Слухати його можна будь-де та будь-коли, навіть якщо у вашому місці перебування немає радіосигналу", – наголошують у міністерстві.

Щоб слухати "Дія.Радіо":

зайдіть у "Дію" та натисніть "Послуги"

виберіть "Дія.Радіо"

і "з алишайтеся в курсі правдивих новин, де б ви не були", – проінструктували у Мінцифрі.

Раніше Міністерство цифрової трансформації України спільно з MEGOGO запустили "Дія.TV", щоб українці завжди мали доступ до українського телебачення.