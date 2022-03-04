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Україну прийняли до Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО

Центр уже залучав до свого складу країни поза межами альянсу.

Україну прийняли до Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО
Фото: Twitter/ NATO CCDCOE

Україна стане учасником-контрибутором Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Про це повідомили в пресслужбі Держспецзв'язку.

Напередодні Україна надіслала листа, в якому підтвердила свою зацікавленість у приєднанні до ОЦПТКО НАТО як учасник-контрибутор. На засіданні керівного комітету центру за участю представники 27 країн-спонсорів одностайно проголосували за те, щоб прийняти Україну до складу Об’єднаного центру.

"Участь України в роботі Центру посилить обмін кібердосвідом з іншими країнами-учасницями. Україна може поділитися цінним досвідом з перших рук щодо деяких супротивників у царині кібербезпеки, який можна буде використати для подальших досліджень, навчання та тренування", – сказав полковник директор Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО Яак Тарієн.

За словами міністра оборони Естонії Каллє Лаанєта, його країна, "що приймає в себе ОЦПТКО НАТО, вже тривалий час співпрацює з Україною у питаннях посилення її здатності забезпечувати кібербезпеку і стійкість".

Об’єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО уже залучав до свого складу країни поза межами альянсу.

Центр є акредитованим в НАТО хабом з кіберінформації, дослідницьким центром та органом, що здійснює підготовку та тренування фахівців з кібербезпеки, зазначили в Держспецзв'язку. 

Міжнародна військова організація зі штаб-квартирою в Таллінні зосереджена на здійсненні міждисциплінарних прикладних досліджень, проведенні консультацій, підготовці та тренуванні фахівців у галузі кібербезпеки.

Нагадаємо, наприкінці лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українські хакери унеможливили роботу десятків стратегічних сайтів Білорусі.

У Міністерстві цифрової інформації повідомили, що їм вдалося відбити атаки державні сайти з 23 на 24 лютого.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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