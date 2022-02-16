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Федоров: "Дія" відбила хакерські атаки з чотирьох країн, зокрема - Росії

Для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною.

Федоров: "Дія" відбила хакерські атаки з чотирьох країн, зокрема - Росії
Фото: Прес-служби Мінцифри

Команда "Дії" сьогодні відбила серію хакерських атак, які були здійснені з території чотирьох країн, зокрема - Росії.

Про це заявив віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше сьогодні було вчинено потужну кібератаку на ряд урядових та банківських сервісів. Спостерігалися збої в роботі "Ощадбанку" та мобільного додатку "Приват24". "Впали" сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України

"Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал Дія, що було очікуваним. Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита»", - написав Федоров у Telegram. 

Він зазначив, що для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною.

"Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та рухаємося далі", - зазначив він.

Востаннє масштабна кібератака на українські офіційні ресурси трапилася в ніч із 13 на 14 січня цього року. Тоді постраждали 22 сайти органів державної влади, 6 з яких завдали значної шкоди. 70 сайтів вимкнули за вказівкою правоохоронців.

Вже за тиждень у мережі виставили на продаж за 15 тисяч доларів пакет даних об’ємом у кілька гігабайт. Анонімний продавець стверджує, що у ньому містяться персональні дані 2 млн українців, які походять з порталу Дія.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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