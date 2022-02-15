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Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та "Ощадбанку" збої

у "ПриватБанку" запевняють, що жодної загрози для коштів вкладників немає.

Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та "Ощадбанку" збої
Фото: Depositphotos/ngampol.photo7380

Мобільний додаток "ПриватБанку" "Приват24" не працює. У роботі "Ощадбанку" також спостерігаються збої, інтернет-банкінг не працює. Також "лежать" сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Інформацію про це підтвердили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Протягом останніх годин «Приватбанк» перебуває під масованою DdоS-атакою. Користувачі Приват24 повідомляють про проблеми з платежами та загалом з роботою додатку. Деяким користувачів зовсім не вдається зайти у Приват24, в інших не відображаються баланс і останні транзакції", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, у "ПриватБанку" запевняють, що жодної загрози для коштів вкладників немає. Кібератака стосується виключно додатку Приват24. Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі.

"Також зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ. Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", – сказано в повідомленні Центру.

Раніше у пресслужбі кіберполіції інформували, що клієнтам одного з держбанків почали надходити повідомлення про технічну несправність банкоматів. Встановлено, що ці повідомлення є елементом інформаційної атаки та не відповідають дійсності, зазначили у кіберполіції.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 січня на українські сайти відбулася найпотужніша за останні чотири роки кібератака. За результатами засідання РНБО 24 січня повідомили, що постраждали 22 сайти органів державної влади, шести з яких завдали значної шкоди. 70 сайтів вимкнули за вказівкою правоохоронців. Чутлива інформація втрачена не була.

22 січня у мережі виставили на продаж за 15 тисяч доларів пакет даних об’ємом у кілька гігабайт. Анонімний продавець стверджував, що у ньому містяться персональні дані 2 млн українців, які походять з порталу "Дія". У Мінцифри запевнили, що інформація про продаж даних українців з "Дії" є елементом гібридної війни.

У ніч на 26 січня було здійснено кібератаку на офіційний сайт України Ukraine.ua. Внаслідок дій хакерів був недоступний для користувачів протягом кількох годин. 

За даними правоохоронців, зібрані дані про кібератаку вказують на причетність російських хакерських угруповань.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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