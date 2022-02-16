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Нацкомісія зі стандартів державної мови заявила, що "відновлює роботу в штатному режимі"

Напередодні відбулася нарада в міністерстві освіти, на якій розглянули проблему "перевороту" в комісії.

Нацкомісія зі стандартів державної мови заявила, що "відновлює роботу в штатному режимі"
Фото: Пресслужба Нацкомісії зі стандартів державної мови

В Національній комісії зі стандартів державної мови повідомили, що відновлюють роботу після того, як в Міносвіти відбулася нарада з розгляду проблеми рейдерського захоплення влади.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці комісії.

14 лютого в Міносвіти відбулася нарада, у якій взяли участь всі члени Нацкомісії зі стандартів державної мови. комісію скликали на доручення прем'єра Дениса Шмигаля.

"Відбулася принципова розмова щодо пошуку вирішення проблемних питань в організації роботи Комісії. Ми дякуємо Секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерству освіти і науки України, Національному агентству України з питань державної служби за конструктивний діалог та висловлені рекомендації щодо вдосконалення роботи Національної комісії зі стандартів державної мови", - заявили в НКСДМ.

В комісії повідомили, що відновлюють "роботу в штатному режимі". 

Нагадаємо, 11 лютого в Національній комісії зі стандартів державної мови заявили про "переворот". Заступник голови Комісії Володимир Мозгунов призначив себе головою, звільнивши на засіданні з цієї посади Орисю Демську.

Ті члени Нацкомісії, які не підтримали рейдерське захоплення повноважень, звернулися до Кабінету Міністрів України з проханням провести службове розслідування, а також подали заяву до Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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